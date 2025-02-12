Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkını Şiirle Duyurdu

KAPTANIN SEYİR DEFTERİ

"Bir bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

Ee yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz

Öyleyse hoş geldiniz

Bedeni unutmuş bir zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz."