Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkını Şiirle Duyurdu
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini 2023 yılında sonlandıran Mehmet Aslantuğ, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, yeni aşkını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Aslantuğ, 2023 yılında Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini sonlandırmış ve bir süre yalnızlığı seçmişti. 63 yaşındaki ünlü oyuncu, aşk orucunu bozdu. Aslantuğ, kısa bir süre önce uzman psikolog Canan Şahin’le yeni bir aşka yelken açtı.
Mehmet Aslantuğ, sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına bir de şiir ekledi.
KAPTANIN SEYİR DEFTERİ
"Bir bakış bile yetermiş ya
Her şeyi anlatmaya
Ee yetmesin mi
Çıkar bakışmayı
Mesela sevgiden
Olmaz ki
Velhasıl
Bakışarak geldik
Bakışarak gideceğiz
Öyleyse hoş geldiniz
Bedeni unutmuş bir zihnin
Dansla terapi edilebildiğini
Nihayet
Siz öğrettiniz."