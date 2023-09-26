Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu: "Gözüm başka bir şey görmüyor"
Mehmet Ali Erbil ve genç sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayına katıldı. "24 değil 26 yaşındayım" diyen Gülseren Ceylan komedyenle 5 aydır birlikte olduğunu ve 2 aydır da birlikte yaşadıklarını söyledi.
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la evleneceği iddiası gündem olmuştu.
"Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor. Ayıptır söylemesi, sağlıklı bir erkeğim" diyen Erbil'in genç aşkı canlı yayına bağlandı.
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan komedyenle 2 aydır birlikte yaşadığını söyleyerek "Ben onun yanında çok mutluyum, yaşla bir alakası yok. Çok da güzel şeyler yaşıyoruz" dedi. Gülseren Ceylan ayrıca henüz evlilik teklifi almadığını da söyledi.
Selen Görgüzel genç kadına "Çocuk ister misin?" deyince ise Erbil'in sevgilisi "Neden olmasın yaparım" dedi.