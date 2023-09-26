Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu: "Gözüm başka bir şey görmüyor"

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan komedyenle 2 aydır birlikte yaşadığını söyleyerek "Ben onun yanında çok mutluyum, yaşla bir alakası yok. Çok da güzel şeyler yaşıyoruz" dedi. Gülseren Ceylan ayrıca henüz evlilik teklifi almadığını da söyledi.