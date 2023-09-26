Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu: "Gözüm başka bir şey görmüyor"

Mehmet Ali Erbil ve genç sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayına katıldı. "24 değil 26 yaşındayım" diyen Gülseren Ceylan komedyenle 5 aydır birlikte olduğunu ve 2 aydır da birlikte yaşadıklarını söyledi.

Mehmet Ali Erbil
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Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu: "Gözüm başka bir şey görmüyor" - Resim: 1

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la evleneceği iddiası gündem olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu: "Gözüm başka bir şey görmüyor" - Resim: 2

"Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor. Ayıptır söylemesi, sağlıklı bir erkeğim" diyen Erbil'in genç aşkı canlı yayına bağlandı.

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Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu: "Gözüm başka bir şey görmüyor" - Resim: 3

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan komedyenle 2 aydır birlikte yaşadığını söyleyerek "Ben onun yanında çok mutluyum, yaşla bir alakası yok. Çok da güzel şeyler yaşıyoruz" dedi. Gülseren Ceylan ayrıca henüz evlilik teklifi almadığını da söyledi.

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Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi sessizliğini bozdu: "Gözüm başka bir şey görmüyor" - Resim: 4

Selen Görgüzel genç kadına "Çocuk ister misin?" deyince ise Erbil'in sevgilisi "Neden olmasın yaparım" dedi.

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