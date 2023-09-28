Mehmet Ali Erbil'in evleneceği iddiaları doğru çıktı: Yüzüğünü kameralara böyle gösterdi
Evleneceği söylentilerine açıklık getirmeyen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a yüzük hediye ederek iddiaları doğruladı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile yeniden nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.
İddialar karşısında sessiz kalan ünlü şovmenden bir adım geldi.
Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, o anlarda yüzük hediye ederek iddiaları doğru çıkardı.
Ünlü çiftin ne zaman evlenecekleri henüz netleşmedi.