Mehmet Ali Erbil'in evleneceği iddiaları doğru çıktı: Yüzüğünü kameralara böyle gösterdi

Evleneceği söylentilerine açıklık getirmeyen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a yüzük hediye ederek iddiaları doğruladı.

Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil'in evleneceği iddiaları doğru çıktı: Yüzüğünü kameralara böyle gösterdi - Resim: 1

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile yeniden nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

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Mehmet Ali Erbil'in evleneceği iddiaları doğru çıktı: Yüzüğünü kameralara böyle gösterdi - Resim: 2

İddialar karşısında sessiz kalan ünlü şovmenden bir adım geldi.

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Mehmet Ali Erbil'in evleneceği iddiaları doğru çıktı: Yüzüğünü kameralara böyle gösterdi - Resim: 3

Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, o anlarda yüzük hediye ederek iddiaları doğru çıkardı.

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Mehmet Ali Erbil'in evleneceği iddiaları doğru çıktı: Yüzüğünü kameralara böyle gösterdi - Resim: 4

Ünlü çiftin ne zaman evlenecekleri henüz netleşmedi.

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