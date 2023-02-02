Mehmet Ali Erbil 'kulisimden çıkmazdı' dediği Çağla Şıkel'den özür diledi
Mehmet Ali Erbil katıldığı canlı yayında şoke eden bir açıklama yaptı. Yayında Çağla Şıkel hakkında konuşan Erbil, Şıkel'in Çarkıfelek'te hosteslik yaptığına dair konuşmamasına sinirlenerek "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" dedi.
Taciz iddialarıyla gündemde olan ve yargılanan Mehmet Ali Erbil'in hedefinde Çağla Şıkel vardı. Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına telefonla bağlanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çağla ile Yeni Bir Gün programına para aldığı için katıldığını söyledi.
Erbil konuşma sırasında hızını alamadı ve Şıkel hakkında şoke eden sözler söyledi. Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel'in Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklaması üzerine "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarladı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" dedi.
Erbil daha sonra ise bir paylaşım yaparak bu durumunu hastalığına bağladı ve Şıkel'den özür diledi.
Erbil, şunları kaydetti: