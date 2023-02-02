Mehmet Ali Erbil 'kulisimden çıkmazdı' dediği Çağla Şıkel'den özür diledi

Erbil konuşma sırasında hızını alamadı ve Şıkel hakkında şoke eden sözler söyledi. Mehmet Ali Erbil Çağla Şıkel'in Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklaması üzerine "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarladı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" dedi.