Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle ayrıldı, 'para' açıklaması şaşkına çevirdi
Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı. Ünlü şovmen, ayrılırken Ceylan’a evlilik teklifi ettiği yüzükle ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.
66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.
İkilinin, kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planladıkları konuşuluyordu.
Ancak Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından ayrıldıklarını açıkladı.
Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti...
Gülseren Ceylan'dan ayrılık haberleriyle ilgili açıklama gelmişti. Mehmet Ali Erbil genç sevgilisine doğum gününde evlilik teklifi etmiş, birlikte yüzükle poz vermişlerdi.
66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri gündeme gelmişti.
Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti.
Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan ayrılık haberleri sonrası AVM'de el ele ortaya çıkmıştı.
"Sadece 4 saat ayrı kaldık" diyen Gülseren Ceylan ilişkileri hakkında şunları söylemişti:
"En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Onun kararına saygı duyuyorum..."
SPOR ARABA ALDI
Çift aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştiri alsa da, Erbil, sevgilisini hem tektaş yüzük hem de spor araba hediye etmişti.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan "Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" şeklinde konuşmuştu.
Son olarak nikah masasına oturması beklenen çiftten şoke eden bir haber geldi. Gülseren Ceylan, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını açıkladı.
"MEHMET ALİ ERBİLLE YOLARIMIZI AYIRDIK"
İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikiliden Gülseren Ceylan, Instagram hesabından şoke eden bir açıklamada bulundu.
Ceylan, şu ifadeleri kullandı:
"Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım."
"İSTEKLERİ BİTMİYORDU EV, ARABA, PIRLANTALAR İSTİYORDU"
Ayrılığı doğrulayan Erbil Yenigünaydın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı..."
"180 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ YÜZÜĞÜ GERİ VERMEDİ"
Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli "Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam" demesine rağmen giderken yüzüğü istedim vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil"
Öte yandan Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda Mehmet Ali Erbil, Instagram canlı yayınında hüngür hüngür ağlamıştı.
"Bilsem ki" şarkısını çok sevdiğini söyleyen Mehmet Ali Erbil'in ağlamasına hüzünlenen Serdar Ortaç, "Saçmalama ya" demişti.