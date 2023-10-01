Mehmet Ali Erbil, evliliğine karşı çıkan ismi açıkladı: "Benden önce evlenemezsin"

Tatlıses'in kendisine bir şart koyduğunu söyleyen Erbil, "İbrahim (Tatlıses) beni aradı. 'Sakın benden önce evlenme' dedi. Bir tek ondan tepki oldu, 'benden önce evlenemezsin' diye. Bizi bundan sonra onlar seçecek, biz daha seçemeyiz' dedi. Bizler biraz daha unu elemiş insanlarız" dedi.