Mehmet Ali Erbil engelledi, sinir krizi geçirdi: 'Beni sevgilimden ayırdı'

"AĞLADIM SİNİRİMDEN"

"Şok geçirdim. Bana değer verdiğini düşünüyordu ki öyle davranıyordu. Çok romantikti, aşkım aşkım lafı ağzından hiç eksik olmuyordu. Sinir krizi geçirdim, bir saat boyunca oturdum ağladım sinirimden..."

Yayınladığı videoda Çiçek şunları söyledi:

"Döneli 6 saat olmuş Kıbrıs'tan, beni direkt engelliyorsun. Ödül gecesi az mı peşimden koşmadın? Biriyle konuştuğum için 'Ayrılacaksın' diye başımı yedin..."