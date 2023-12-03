Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük yeni aşkıyla görüntülendi: Elleriyle pamuk şeker yedirdi

Nikah masasına oturmak için gün saydığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile 1 ay önce ayrılan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek'le birlikte.

Mehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük yeni aşkıyla görüntülendi: Elleriyle pamuk şeker yedirdi - Resim: 1

Açıklamalarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 1 ay önce evlilik teklifi ettiği 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan'la ayrıldı.

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Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük yeni aşkıyla görüntülendi: Elleriyle pamuk şeker yedirdi - Resim: 2

66 yaşındaki Erbil, ayrılıktan günler sonra da 2001 doğumlu bir kadına gönlünü kaptırdı.

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Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük yeni aşkıyla görüntülendi: Elleriyle pamuk şeker yedirdi - Resim: 3

Aradığı aşkı kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek'te bulan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam yeni sevgilisiyle bir eğlence mekanında gitti.

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Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük yeni aşkıyla görüntülendi: Elleriyle pamuk şeker yedirdi - Resim: 4

Masaya pamuk şeker sipariş eden Erbil, sevgilisine elleriyle yedirdi.

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Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük yeni aşkıyla görüntülendi: Elleriyle pamuk şeker yedirdi - Resim: 5

Erbil'in aşk yaşamaya başladığı Nevide Çiçek, 1 ay önce haber alamadığı sevgilisini bulmak için Zahide Yetiş'in programına konuk olmuştu.

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