Meedo'nun Şeyma Subaşı'na aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı

Sosyal medyadan boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki saatin Mısırlı aşkı Meedo'nun hediyesi olduğu ortaya çıktı.

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Meedo'nun Şeyma Subaşı'na aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğününe az bir süre kala Şeyma Subaşı tektaşı ile dikkat çekmişti. 

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Meedo'nun Şeyma Subaşı'na aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

Genç kadın bu kez de pahalı saatiyle gündemde.

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Meedo'nun Şeyma Subaşı'na aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

Çiftin düğünü şüphesiz 2023'ün çok konuşulanları arasında yer alacak. Mayıs ayında nikah masasına oturacakları bilinen Şeyma Subaşı ile Meedo çifti sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Meedo'nun Şeyma Subaşı'na aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

Sosyal medyadan boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki saatin Mısırlı aşkı Meedo'nun hediyesi olduğu ortaya çıktı.

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