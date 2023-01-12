Meedo'nun Şeyma Subaşı'na aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı
Sosyal medyadan boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki saatin Mısırlı aşkı Meedo'nun hediyesi olduğu ortaya çıktı.
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğününe az bir süre kala Şeyma Subaşı tektaşı ile dikkat çekmişti.
Genç kadın bu kez de pahalı saatiyle gündemde.
Çiftin düğünü şüphesiz 2023'ün çok konuşulanları arasında yer alacak. Mayıs ayında nikah masasına oturacakları bilinen Şeyma Subaşı ile Meedo çifti sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Sosyal medyadan boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki saatin Mısırlı aşkı Meedo'nun hediyesi olduğu ortaya çıktı.