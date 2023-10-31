MasterChef'te ünlü şef pizzayla birlikte yere düştü!
MasterChef All Star'da haftanın takımları netleşti! Pazar akşamı 2022 sezonunun şampiyonu Metin Yavuz'un vedası ardından ilk mücadele kaptanlık oyunu oldu. Metin'in vedası ardından mücadelenin de adı ve tarzı değişti. En iyi yemeği yapan isim mavi takım kaptanı oldu ve rakibini seçti.
Yarışmacılarla beraber yemeklerin rekabet ettiği MasterChef All Star'da, haftanın yeni takımları belirlendi. 17. haftaya giren 15 yarışmacı mavi takım kaptanlığı için sıra dışı performans sergiledi. Günün sonunda mavi takım kaptanı, kırmızı takımın kaptanını seçti.
DANİLO ŞEF KAYIP DÜŞTÜ!
Günün konseptini duyuran Danilo Şef, sıklıkla karşı olduğunu dile getirdiği ananaslı pizzayı Mehmet ve Somer ile beraber yarışmacılara sunarak, ''İlk kez ananaslı pizza yaptığını'' söyledi. Bu sırada Danilo Zanna pizza ile beraber kendini yerde buldu. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşandı.
MASTERCHEF'TE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?
Eleme sonrasında 15 yarışmacı, pazartesi akşamı kaptnalık yarışına çıktı. Şefler kaptanlık oyununda birbirinden lezzetli pizzalar yapılmasını istedi. Yarışmacılar hem lezzetli hem de yaratıcı pizzaları 45 dakikada yaptı.
Değerldirmeler sonunda Cemre, Tahsin, Ayaz, Sergen, Tanya, Eren, Dilara'nın pizzaları yeniden tadıldı.
Şefler iki ismin arasından mavi takım kaptanlığını kazananın Tahsin olduğunu duyurdu. Karşısına kırmızı takım kaptanı olarak Cemre'yi seçti.
Mavi Takım
Tahsin - Kaptan
Sergen
Hasan
Kıvanç
Eren
Ayaz
Barbaros
Tanya
Kırmızı Takım
Cemre - Kaptan
Dilara
Tolga
Barış
Esra
Batuhan
Alican
KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlar düellosunda Cemre ile Tahsin, verilen et ile 15 dakikada 5 farklı pişme derecesinde beş ayrı et hazırlayacak. Düellonun kazananı ise yarınki oyunun menüsü ve içeriğini belirleme hakkını elde ediyor. Kaybeden takım menü ve içerikten oyun anına kadar haberi olmayacak.
3-1'lik skorla düelloyu mavi takım kazandı.