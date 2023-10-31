MasterChef'te ünlü şef pizzayla birlikte yere düştü!

DANİLO ŞEF KAYIP DÜŞTÜ!

Günün konseptini duyuran Danilo Şef, sıklıkla karşı olduğunu dile getirdiği ananaslı pizzayı Mehmet ve Somer ile beraber yarışmacılara sunarak, ''İlk kez ananaslı pizza yaptığını'' söyledi. Bu sırada Danilo Zanna pizza ile beraber kendini yerde buldu. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşandı.