MasterChef'te sürpriz isim veda etti!
MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca eleme potasına giden dört isim bugün eleme gecesi için kıyasıya rekabet etti. MasterChef'te elenen isim belli oldu.
MasterChef'te heyecan dolu anlar hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan MasterChef All Star'da veda gecesi yaşandı.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar bıldırcın ve börülce konseptli bir yemek yaptılar. Gece sonunda ise elenen isim şeflerin oylarıyla açıklandı.
Bıldırcın ve börülce konseptli yaratıcı tabaklar çıkartan yarışmacıların ilk etapta aldıkları puanlar şu şekilde:
Barbaros: 20,5
Esra: 15,5
Batuhan: 18
Dilara: 17
Barbaros ilk etabı birinci olarak bitirdi. Yarışmacılar ikinci turda yeniden kozlarını paylaşacak.
MasterChef'te şeflerden en az oyu alarak elenen isim Dilara oldu
Masterchef'in dokuzuncusu olarak veda eden Dilara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum.