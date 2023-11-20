MasterChef'te ödüllü yarışmacı hata yapınca elendi: "Hayatımda yaşadığım en kötü günlerden biri"

Mehmet şef ''Aslında ilk 3'ü hemen seçmiştik ama bir arkadaşımız yapmış olduğu teknik hatadan dolayı ilk üçün dışında kaldı.'' diyerek gelişmeyi açıkladı:

''Şu an gerçekten hayretler içerisindeyiz. Bazı yapılanları burada aklımız almıyor. Her şey iyi giderken birdenbire öyle bir hata yapılıyor ki bunu bizim bile tayyül etmemiz çok zor. Verilen emeklerin küçücük hatalar yüzünden sekteye uğraması akıl alacak gibi değil.