MasterChef'te Mehmet Şef tadım yaptıktan sonra fenalaştı

11 Eylül yayınında takımların yeni kaptanlarını belirlemek için jüri üyeleri yarışmacılardan et döner yapmalarını istedi. Yöresel lezzetlere göre ya da kendi bildikleri yöntemlerle döner yapan yarışmacılar verilen sürenin sonunda tadım için şeflere servis yaptı.