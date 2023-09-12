MasterChef'te Mehmet Şef tadım yaptıktan sonra fenalaştı
Ekranların sevilen yemek programı MasterChef All Star'ın son bölümünde yarışmacılar döner yaptı. Bütün yarışmacıların dönerini tadan jüri üyelerinden Mehmet Şef tadımlardan sonra fenalaştı.
11 Eylül yayınında takımların yeni kaptanlarını belirlemek için jüri üyeleri yarışmacılardan et döner yapmalarını istedi. Yöresel lezzetlere göre ya da kendi bildikleri yöntemlerle döner yapan yarışmacılar verilen sürenin sonunda tadım için şeflere servis yaptı.
DÖNER GECESİ
En son Suna'nın elenmesinden sonra yarışmacılar yeni takım kaptanlarını ve kaptanları belirlemek için tezgah başına geçti.
Et döner yapan yarışmacılar tecrübelerini ve bilgilerini et dönere yansıttı.
Tadım yapan şefler 4 kişinin dönerine hayran kaldı.