MasterChef'te elenen şampiyon isimden sitemli paylaşım

Yarışmacılar ikinci etapta Somer Şef'in perdeli pilav tarifini yaptı. Bu yemeği Batuhan ve Kıvanç başarılı bir şekilde yaptı. Tanya ve 2018 yılında şampiyon olan Uğur Kardaş son ikiye kaldı. Tanya'nın tabağında bir talihsizlik yaşadı. Birçok kişi Tanya'nın elendiğini düşünürken şefler bambaşka bir karar verdi.