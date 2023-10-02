MasterChef'te elenen şampiyon isimden sitemli paylaşım
MasterChef All Star'dan elenen Uğur Kardaş’tan sitemli paylaşım geldi. Kardaş, ""Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum. Nasibim buymuş ne diyeyim" diye yazdı.
MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Kıyasıya rekabetin sürdüğü MasterChef All Star'dan elenen isim herkesi şaşırttı.
Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından MasterChef’e veda eden isimden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Yarışmacılar ikinci etapta Somer Şef'in perdeli pilav tarifini yaptı. Bu yemeği Batuhan ve Kıvanç başarılı bir şekilde yaptı. Tanya ve 2018 yılında şampiyon olan Uğur Kardaş son ikiye kaldı. Tanya'nın tabağında bir talihsizlik yaşadı. Birçok kişi Tanya'nın elendiğini düşünürken şefler bambaşka bir karar verdi.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu yarışmada MasterChef 2018 sezonu şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda eden isim oldu.