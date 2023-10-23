MasterChef'te elenen isim belli oldu! "Rüyamda görmüştüm" sözleriyle veda etti
MasterChef Allstar'da yoğun geçen haftanın ardından elenecek isim belli oldu. Sürpriz isim yarışmaya veda etti.
Masterchef Allstar'da bu hafta Alican kaptanlığındaki mavi takım ile Barış kaptanlığındaki kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. 2-1 skorla biten haftanın ardından 7 isim eleme potasına dahil oldu. Bugün yapılacak iki turlu elemenin ardından Allstar hayallerine veda eden isim belli oldu.
HAFTANIN İLK ELEME TAKIM OYUNUNDA KİMLER ADAY OLDU?
Haftanın ilk takım oyununu kazanan Barış'ın kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin oldu. Metin haftanın ilk eleme adayını belirledi. Azize belirlenen ilk eleme adayı olarak potaya girdi. Oylama sonucunda Kıvanç potaya giren isim oldu.
HAFTANIN İKİNCİ ELEME TAKIM OYUNUNDA KİMLER ADAY OLDU?
All Star yarışmasında ilk turda takım oyunu oynandı. Yarışmacılar Mısır yemeklerini yaparken tüm kozlarını paylaştı. Takım oyununda başarılı olan taraf mavi takım oldu.
Kırmızı takımda oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Tahsin oldu. Tahsin eleme adayı olarak Eren'in ismini söyledi. Oylama sonucunda ise eleme adayı Cemre oldu.
HAFTANIN ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNDA KİMLER ADAY OLDU?
Allstar'da haftanın üçüncü takım oyununda yarışmacılardan sakatat içeren yemekler istendi. Geceyi büyük farkla kırmızı takım kazandı. Mavi takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros oldu. Barbaros'un seçtiği isim Sergen oldu. Oylama sonucunda belirlenen 6. eleme adayı ise Alican oldu.
KRİTİK ELEME POTASI...
Masterchef'te şefler yarışmacılardan balık yağı ve trüf mantarıyla yaratıcılıklarını göstermelerini istedi. Potada yer alan yarışmacılardan başarılı tabaklar yapan 3 isim potadan kurtuldu. Geride kalan 4 isim ise ikinci turda şeflerden birinin imza yemeğini başarıyla yapmaya çalıştı.
Gecenin birincisi Sergen oldu. Sergenin ardından potadan kurtulan iki isim ise Eren ve Kıvanç oldu.
Cemre, Tanya, Azize ve Alican ikinci turda yeniden yarıştı.
İMZA YEMEĞİ SOMER ŞEFTEN...
Yarışmacılar ikinci turda Somer Şef'in imza yemeği "Kadayıflı Karides" yaptı.
Somer Şef'in yemeğini en iyi yaparak ikinci aşamada potadan kurtulan ilk isim Tanya oldu.
Tanya’nın ardından elenmekten kurtulan ikinci isim ise Cemre oldu.
YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!
Son ikiye Alican ve Azize kaldı. Takım oyunlarında performans birincisi olan Azize yarışmaya veda etti. Alican, "Çok üzgünüm. Zor topraklarda büyüdük biz. Hayat şartlarımız sanırım ikimizin de çok zordu. Mümkün olduğunca desteğim onunla olacak. Bence her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.
Gözyaşlarını tutamayan Azize yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ben bir rüya gördüm, Tahsin'e haftanın başında söyledim. Her gördüğüm rüyayı mutlaka yaşarım. Yol buraya kadar dedim. Pes etmiyorum. Hiç kimse için değil kendiniz için yaşamalısınız."
Şefler Azize'yi alkışlayarak uğurladı.