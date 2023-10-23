MasterChef'te elenen isim belli oldu! "Rüyamda görmüştüm" sözleriyle veda etti

YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!

Son ikiye Alican ve Azize kaldı. Takım oyunlarında performans birincisi olan Azize yarışmaya veda etti. Alican, "Çok üzgünüm. Zor topraklarda büyüdük biz. Hayat şartlarımız sanırım ikimizin de çok zordu. Mümkün olduğunca desteğim onunla olacak. Bence her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.