MasterChef'te elenen isim belli oldu: Mehmet Şef'ten duygusal veda
MasterChef All Star yarışmasında bir isim veda ediyor! Takımlar çıktıkları üç dokunulmazlık oyunu sonunda iki ismi potaya sokmuştu. Elenen isim belli oldu.
MasterChef'te gitme adayı olarak potada bulunan yedi ismin kader gecesiydi... İki aşamalı oyun sonunda bir isim All Star olmaya hayallerine veda etti.
Zorlu haftayı geride bırakan yarışmacılar, yeni haftaya bir eksik başlayacak.
MASTERCHEF KİM ELENDİ (15 EKİM)?
Kırmızı ve mavi takımdan toplamda yedi isim girdikleri potada pazar akşamı veda etmemek için mücadele etti. Potada yer alan isimler; Metin, Tahsin, Kıvanç, Kerem, Sergen, Esra ve Tolga. Bu isimler eleme gecesinin ilk oyununda şeflerce istenen ördek göğsü ve firikten yaratıcı tabaklar yaptı.
Değerlendirme ardından ilk etapta elemeden kurtularak balkona çıkan isimler; Metin, Tahsin ve Kıvanç oldu
Potada kalan dört isim Kerem, Sergen, Esra, Tolga eleme gecesinin ikinci tabağını yaptı. İkinci yemek ise Danilo Zanna'dan geldi. Yarışmacılar ikinci aşamanda Danilo Şef'in ''Puantiye'' tabağını yaptı.
Potadan kurtulanlar sırayla Tolga, Sergen ve Esta oldu ve son olarak veda eden Kerem olarak açıklandı.
Son olarak veda eden Kerem; MasterChef All Star benim için bugün sona erdi. Yapabileceğim bir şey yok, sağlık olsun. Üzüldüm tabi. Burası kurtlar sofrası. Buranın psikolojisi de gerçekten zor. Yani ilk geldiğim günden bu yana ne kadar süre geçti bilmiyorum ama onun on katı süre geçtiğini hissediyorum. Geldiğim günden beri 12 kilo verdim, zorladı beni.'' dedi ve ekledi, ''Şef son tabağa kadar şeftir. Selametle...'' sözleri ile veda etti.
Mehmet Şef, Kerem hakkında, ''İlk yıl sen bizim göz ağrılarımızdan birisin. O sezonda gerçekten çok yetenekli işler yaptın. Tabiki geçen süreç içince biz de değiştik verdiğimiz yemekler de değişti, stüdyo da değişti. Bir iki hafta sendelemiş olmana rağmen sonra toparladın. Bir tık sakin olabilseydin belki bir şeyler toparlayabilecektin. Harika bir restoranın var, yeteneğini biliyoruz.'' ifadelerine yer verdi.