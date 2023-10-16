MasterChef'te elenen isim belli oldu: Mehmet Şef'ten duygusal veda

Son olarak veda eden Kerem; MasterChef All Star benim için bugün sona erdi. Yapabileceğim bir şey yok, sağlık olsun. Üzüldüm tabi. Burası kurtlar sofrası. Buranın psikolojisi de gerçekten zor. Yani ilk geldiğim günden bu yana ne kadar süre geçti bilmiyorum ama onun on katı süre geçtiğini hissediyorum. Geldiğim günden beri 12 kilo verdim, zorladı beni.'' dedi ve ekledi, ''Şef son tabağa kadar şeftir. Selametle...'' sözleri ile veda etti.