MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Arsa ödülü bakın kime gitti
MasterChef All Star yarışmasında takımlar belli oldu ve dün akşam dokunulmazlık için kıyasıya mücadele verdiler. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı almak için ter dökerken, kaybeden takım ise eleme adayı çıkardı.
9 Kasım akşamı MasterChef All Star'da takımların dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Peki, MasterChef All Star eleme aday kim oldu? 9 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Belli oldu...
MASTERCHEF'TE 3. DÜELLOYU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım kaptanları Hasan ile Alican'ın kader oyunu! Oyunu kazanan kaptan, arsa ödülünü almış oluyor. Takımlar haftanın son düellosuna çıkıyor. Şefler yarışmacılardan en iyi güveç yemeğini yapmalarını istedi.
Eşleşmeler şu şekilde oldu:
Cemre - Dilara
Barbaros - Tahsin
Esra - Ayaz
Sergen - Kıvanç
Batuhan - Tanya
Alican - Hasan
Tolga - Eren
Mücadele sonunda değerlendirmeyle açık ara kazanan mavi takım oldu. Böylece arsa ödülü de Hasan'a gitti.
Bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı takım haşlama yöntemi ile yaratıcı tabaklar çıkardı.
Esra ile Kıvanç'ın tabakları en doğru ve başarılı olarak değerlendirildi. Ancak haftanın son bireysel dokunulmazlığını Kıvanç kazandı.
POTAYA KİMLER GİTTİ?
Biresysel dokunulmazlığı alan Kıvanç eleme potasına Batuhan'ı gönderdi.
Takım oylaması sonucu potaya giden diğer isim ise Tahsin oldu.