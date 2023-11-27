MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..."

MASTERCHEF KİM ELENDİ? (26 KASIM)

MasterChef All Star'da bu haftaki eleme adayları mavi takımdan oluştu. Son gitme adayı de kırmızı takımdan kaptan Batuhan oldu. Öte yandan bu hafta bir ilk yaşandı ve pota sadece altı kişiden oluştu. Eleme adayları: Alican, Dilara, Batuhan, Esra, Hasan, Barbaros.

İki aşamalı oyunun ilkinde yarışmacılar bottarga ve kuzu kulağı ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Bu aşamayı kazanan iki isim potadan kurtuluyor.