MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..."
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta potaya giren yarışmacılardan biri hayallerine ve büyük ödüle veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin oylarıyla gecenin sonunda belli oldu.
TV8'de eleme heyecanı! MasterChef All Star yarışmasında mavi takımın neredeyse tamamı eleme potasına girmişti. Son isim de kırmızı takım kaptanı Batuhan oldu. Mavi takımdan potaya girmeyen tek isim Cemre oldu. Altı isim, eleme gecesi iki etaplı oyuna çıktı. İşte, veda eden isim...
MASTERCHEF KİM ELENDİ? (26 KASIM)
MasterChef All Star'da bu haftaki eleme adayları mavi takımdan oluştu. Son gitme adayı de kırmızı takımdan kaptan Batuhan oldu. Öte yandan bu hafta bir ilk yaşandı ve pota sadece altı kişiden oluştu. Eleme adayları: Alican, Dilara, Batuhan, Esra, Hasan, Barbaros.
İki aşamalı oyunun ilkinde yarışmacılar bottarga ve kuzu kulağı ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Bu aşamayı kazanan iki isim potadan kurtuluyor.
Tabağı şeflerce başarılı bulunarak potadan çıkan ilk isim Hasan, ikinci ise Barbaros oldu.
Potada kalan Alican, Esra, Dilara ve Batuhan ikinci turda Danilo şefin tabağı ''Linguistico''yu çıkardı.
İkinci tabakda da potadan birinci çıkan Esra oldu.
MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
MasterChef All Star'a veda eden isim bu hafta Alican oldu
Mehmet şef, "Herkese olan saygınla biliyoruz. Hiç kimsenin kalbini kırmayan, tam bir beyefendisin. Maalesef bir rahatsızlığın var. Bize bile söylemedin iğne olman gerektiğini." açıklamasında bulundu. Danilo şef, "Herkesten daha zor süreç yaşadın. Gülerek bunu karşıladın, başarılı şekilde tamamladın. Hep arkandayız, hep yanındayız." dedi. Somer şef, "Ayakta durmakta bile zorlanırken yemek çıkardın, mühim olan mücadele ruhun. Her şeyin başı sağlık öncelikle çok dikkatli ol. Sen çok değerlisin. Bir kere konuşman, duruşun, nezaketin bizi her zaman çok etkiledi. Seni özleyeceğiz. Gülen yüzünü, şaka kaldırır tarafını çok özleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.
"MUTLU VEDA EDİYORUM"
Alican yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Zor bir tabaktı. Aslında ürünleri bitirdim, tamamladım. Burada olmak çok güzeldi tekrardan. Siz de iyi ki varsınız. Mümkün olduğunca güzel iz bırakabilmek adına görevimi tamamladım. Güzel örnek olabildiysek ne mutlu bana. Hatam olduysa affola. Yolun sonuna geldik. Bugün mutlu veda ediyorum. All Star'a ilk geldiğim gün çok heyecanlıydım. Çok güzel zamanlar geçirdim burada. Görünenin dışında görünmeyen mücadelem vardı. Özellikle bu sene çok fazla hastalığım yüzünden problem yaşadım. Kimseye belli etmeden yoluma devam etmeye çalıştım.