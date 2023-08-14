Masterchef'e bu hafta veda eden isim belli oldu

Gecenin en başarılı tabağı ve ilk etabın birincisi Sefa oldu. İkinci en başarılı tabağı yapan ve altıncı haftaya devam eden yarışmacının Eray olduğu açıklandı. Oy çokluğuyla kazanan yarışmacı Barış oldu. Danilo Şefin oyunu Barbaros'tan yana kullandığı öğrenildi.