Masterchef'e bu hafta veda eden isim belli oldu

Masterchef'in beşinci haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Uzun zamandır potada mücadele eden isim, "Yarışmadan bağımsız biraz yoruldum. Durmam gerektiğini hissediyorum" dedi.

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Masterchef'e bu hafta veda eden isim belli oldu - Resim: 1

Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

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Masterchef'e bu hafta veda eden isim belli oldu - Resim: 2

Kırmızı takımın hafta boyunca kaybettiği yarışta eleme adayları belli olmuştu. Mert, Barış, Eray, Eda, Sefa, Barbaros ve Çağatay kıyasıya mücadele etti.

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Masterchef'e bu hafta veda eden isim belli oldu - Resim: 3

Eleme adayları ilk bölümde koruktan tabak yapmaya çalıştı. Somer Şef koruk ürününün kolay olmadığını belirtti.

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Masterchef'e bu hafta veda eden isim belli oldu - Resim: 4

Gecenin en başarılı tabağı ve ilk etabın birincisi Sefa oldu. İkinci en başarılı tabağı yapan ve altıncı haftaya devam eden yarışmacının Eray olduğu açıklandı. Oy çokluğuyla kazanan yarışmacı Barış oldu. Danilo Şefin oyunu Barbaros'tan yana kullandığı öğrenildi.

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