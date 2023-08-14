Masterchef'e bu hafta veda eden isim belli oldu
Masterchef'in beşinci haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Uzun zamandır potada mücadele eden isim, "Yarışmadan bağımsız biraz yoruldum. Durmam gerektiğini hissediyorum" dedi.
Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı.
Kırmızı takımın hafta boyunca kaybettiği yarışta eleme adayları belli olmuştu. Mert, Barış, Eray, Eda, Sefa, Barbaros ve Çağatay kıyasıya mücadele etti.
Eleme adayları ilk bölümde koruktan tabak yapmaya çalıştı. Somer Şef koruk ürününün kolay olmadığını belirtti.
Gecenin en başarılı tabağı ve ilk etabın birincisi Sefa oldu. İkinci en başarılı tabağı yapan ve altıncı haftaya devam eden yarışmacının Eray olduğu açıklandı. Oy çokluğuyla kazanan yarışmacı Barış oldu. Danilo Şefin oyunu Barbaros'tan yana kullandığı öğrenildi.