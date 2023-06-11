MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in yerine gelen isim belli oldu
MasterChef'in jüri kadrosunda flaş bir değişiklik yaşandı. 14 Haziran Çarşamba akşamı başlayacak olan MasterChef Türkiye All Star'a yeni bir jüri üyesi katıldı. Tanıtımlarda yer almayan Somer Sivrioğlu'nun yerine geldiği düşünülen yeni jüri üyesi ortaya çıktı.
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef, 14 Haziran'da yeni sezonuyla ekranlarda olacak.
Fenomen yemek yarışması MasterChef, bu kez All Star kadrosuyla nefes kesen mücadelelere sahne olacak.
14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak olan programın geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanmıştı.
Heyecanla beklenen All Star'ın tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken Şef Somer Sivrioğlu ise görülmedi.