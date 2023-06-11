MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in yerine gelen isim belli oldu

MasterChef'in jüri kadrosunda flaş bir değişiklik yaşandı. 14 Haziran Çarşamba akşamı başlayacak olan MasterChef Türkiye All Star'a yeni bir jüri üyesi katıldı. Tanıtımlarda yer almayan Somer Sivrioğlu'nun yerine geldiği düşünülen yeni jüri üyesi ortaya çıktı.

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MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in yerine gelen isim belli oldu - Resim: 1

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef, 14 Haziran'da yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

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MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in yerine gelen isim belli oldu - Resim: 2

Fenomen yemek yarışması MasterChef, bu kez All Star kadrosuyla nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

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MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in yerine gelen isim belli oldu - Resim: 3

14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak olan programın geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanmıştı.

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MasterChef Türkiye’de Somer Şef’in yerine gelen isim belli oldu - Resim: 4

Heyecanla beklenen All Star'ın tanıtım fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken Şef Somer Sivrioğlu ise görülmedi.

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