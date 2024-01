MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu

Masterchef All Star'da sezon sona erdi. All Star'ın finalinde kupayı alan isim belli oldu. Yarışmacılar canlı yayında imza tabağını yaptı. İmza tabakları öncesi yarışmacılar Türk mutfağı ve uluslararası mutfaktan iki yemek yaptı. İşte Masterchef All Star final gecesinde yaşananlar...