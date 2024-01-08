MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu

MasterChef Türkiye All Star'da şampiyon belli oldu. Esra ve Tahsin'in finale kaldığı yarışmanın kazananı belli oldu.

MasterChef All Star
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MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu - Resim: 1

Ünlü yemek yapma yarışmasında son ikiye kalmayı başaran Tahsin ve Esra final bölümünde son kez tezgah başına geçti. Şampiyon olabilmek için tüm hünerlerini sergileyen Esra ve Tahsin, şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti

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MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu - Resim: 2

Masterchef All Star'da sezon sona erdi. All Star'ın finalinde kupayı alan isim belli oldu. Yarışmacılar canlı yayında imza tabağını yaptı. İmza tabakları öncesi yarışmacılar Türk mutfağı ve uluslararası mutfaktan iki yemek yaptı. İşte Masterchef All Star final gecesinde yaşananlar...

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MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu - Resim: 3

Yarışmacılar ilk olarak Türk mutfağı menüsü yaptılar. Türk mutfağı menüsü için yarışmacılara toplam 90 dakika süre verildi.

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MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu - Resim: 4

Daha sonra sunuma geçildi. Sunum sonucu şefler puanlarını açıkladı. Esra birinci oyun sonunda 22.5, Tahsin ise 21 puan aldı.

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MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu - Resim: 5

Türk mutfağı menüsünün ardından ikinci etap olan uluslararası mutfağa geçildi. Bu etap için de yarışmacılara 90 dakika süre verildi. Sonuçlar mühürlü zarflara koyuldu.

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MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu - Resim: 6

İlk iki etabın ardından canlı yayın başladı. Canlı yayında puanlar belli olmadan önce şampiyonun kazanacağı ödülü Somer şef açıkladı. Yarışmacılar canlı yayında imza tabaklarını yaptı.

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MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu - Resim: 7

Yarışmacılar şeflere tabaklarını sundu. Somer şef, "İki yarışmacımızdan da finale yakışır iki tabak geldi" dedi ve şefler son değerlendirmelerini yaptı.

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MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu - Resim: 8

İmza tabakları sonrası şefler puanlarını açıkladı. 3 turun sonucunda Tahsin 66.5 puana ulaştı.

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MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu - Resim: 9

Değerlendirme devam ederken Tahsin fenalaştı. Tahsin'in iyileşmesi sonucu Mehmef şef, Esra'nın puanını açıkladı. Esra değerlendirmeler sonucu 69.5 puana ulaştı.

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MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu - Resim: 10

Değerlendirme sonucu 2024 All Star'ın şampiyonu Esra oldu. Esra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İnanılmaz bir duygu. Mücadeleci bir yolculuktu bu. Biz elemelerden geçerek asil kadroya girdik. Sonrasında yedekler, finalistler. Mücadelemi asla bırakmadım. Buradan tekrar Barbaros'a Serhat'a çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde desteklerini benden esirgemediler. Onların bana desteği çok fazla. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ömrümün sonuna kadar hep hayatımda olacaklar. Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine inanan tüm kadınlar için. İnanılmaz acayip bir duygu.

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