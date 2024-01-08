MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu

Değerlendirme sonucu 2024 All Star'ın şampiyonu Esra oldu. Esra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İnanılmaz bir duygu. Mücadeleci bir yolculuktu bu. Biz elemelerden geçerek asil kadroya girdik. Sonrasında yedekler, finalistler. Mücadelemi asla bırakmadım. Buradan tekrar Barbaros'a Serhat'a çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde desteklerini benden esirgemediler. Onların bana desteği çok fazla. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ömrümün sonuna kadar hep hayatımda olacaklar. Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine inanan tüm kadınlar için. İnanılmaz acayip bir duygu.