MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim şaşırttı
MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. 24 Eylül MasterChef kim elendi sorusu da cevabını buldu. Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Eski şampiyonların ve finalistlerin bu hafta geleceği MasterChef All Star'dan elenen son isim herkesi şaşırttı.
Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan MasterChef All Star'da 24 Eylül eleme akşamı büyük heyecana sebep oldu.
Kıran kırana oynanan oyunlar sonrasın kırmızı ve mavi takım arasındaki eleme adayları seçildi. Peki MasterChef All Star kim elendi?
Haftanın eleme adaylarının Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya olduğu MasterChef All Star'da elenen isim belli oldu.
24 Eylül MasterChef kim elendi sorusu yanıtını buldu.