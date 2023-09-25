MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim şaşırttı

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. 24 Eylül MasterChef kim elendi sorusu da cevabını buldu. Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Eski şampiyonların ve finalistlerin bu hafta geleceği MasterChef All Star'dan elenen son isim herkesi şaşırttı.

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MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim şaşırttı - Resim: 1

Her bölümü heyecanlı anlara sahne olan MasterChef All Star'da 24 Eylül eleme akşamı büyük heyecana sebep oldu.

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MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim şaşırttı - Resim: 2

Kıran kırana oynanan oyunlar sonrasın kırmızı ve mavi takım arasındaki eleme adayları seçildi. Peki MasterChef All Star kim elendi?

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MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim şaşırttı - Resim: 3

Haftanın eleme adaylarının Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya olduğu MasterChef All Star'da elenen isim belli oldu.

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MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim şaşırttı - Resim: 4

24 Eylül MasterChef kim elendi sorusu yanıtını buldu.

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