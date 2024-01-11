Mal varlığına el konulan Neslim Güngen, ağlayarak anlattı: 'Eşim beni eskortla aldattı'

Evet çok zor zamanlar geçiriyorum. Neredeyse bir buçuk aydır hesaplarımıza tedbir kondu soruşturma amaçlı. Bunu ben istedim çünkü kendimize o kadar çok güveniyordum ki. Yanlış yapmadığımızı o kadar çok biliyordum ki. Dedim ki bizi araştırın. Hala araştırıyorlar."