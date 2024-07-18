Love Island'ın Şampiyonu Ekin Su Arda Güler'le Paylaşım Yaptı
İngiltere’de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) adlı programa katılarak birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, Real Madrid’de oynayan yıldız futbolcu Arda güler ile fotoğrafını paylaştı. Ekin Su’nun spor salonundan paylaştığı kara sosyal medyada kısa süre sürede gündem oldu.
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, daha sonra İngiltere’deki Love Island isimli yarışmada birinci olmuştu. Partneri Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Ekin Su son dönemin parlayan futbolcularından Arda Güler ile fotoğraf paylaştı. Aynı spor salonunda bulunan ikili yan yana poz verince o kare kısa sürede gündem oldu.