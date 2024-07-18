Love Island'ın Şampiyonu Ekin Su Arda Güler'le Paylaşım Yaptı

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, daha sonra İngiltere’deki Love Island isimli yarışmada birinci olmuştu. Partneri Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü paylaşan Ekin Su Cülcüloğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.