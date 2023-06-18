Kutsi'nin eşi boşanma davası açtı: "Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu!"
2021’de ‘Benim Adım Melek’ isimli dizide başrol oynarken çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker’le tanışan ve kısa sürede nikah masasına oturan Kutsi, boşanıyor. Boşanma davasına açan Sibel Ülker ise dosyasında Kutsi'den psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti!
19 Haziran'da yeni filmi Üvey Anne ile tekrar izleyici karşısına geçmeye hazırlanan Kutsi, zaman zaman özel hayatıyla gündeme geliyor. Daha önceki ilişkileri de olaylı şekilde biten Kutsi bu defa da benzer iddialarla magazin gündemine düştü.
2021 yılında Gaziantep'te çekilen Benim Adım Melek dizisinde çocuk oyuncu Poyraz'ın annesi Sibel Ülker ile nikah masasına oturan Kutsi 3 temmuzda boşanıyor.
3 TEMMUZ'DA BOŞANIYORLAR
Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Sibel Ülker, geçtiğimiz günlerde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" iddiasıyla Kutsi'ye boşanma davası açtı.
Dava 3 Temmuz'da İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesi'nde görülecek.