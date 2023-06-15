Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ından kötü haber: 'Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız'
Muğla'da, alkol zehirlenmesinden dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar, (54), entübe edildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız" dedi. Eşi Berna Taşpınar ise sosyal medya hesabından, "Hadi uyan, haziranda ölmek zor. Seni çok seviyorum" paylaşımında bulundu.
Kurtlar Vadisi dizisindeki "Cevat Akarsu" rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran'da gece rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. "Beyaz Gelincik", "Kurtlar Vadisi", "Behzat Ç.", "Tek Başımıza", "Karadayı", "Şefkat Tepe", "Cesur Yürek", "Arıza", "Arka Sokaklar", "Teşkilat", "Yürek Çıkmazı" isimli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Şekip Taşpınar'ın yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtildi.
Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Togan, "Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Hekimlerimiz hastamızı toparlamak için uğraşmaktadır. Sahte içki tüketiminin ne kadar zararlı olduğunu ve herkesin bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyorum. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.