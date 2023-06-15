Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ından kötü haber: 'Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız'

Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Togan, "Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Hekimlerimiz hastamızı toparlamak için uğraşmaktadır. Sahte içki tüketiminin ne kadar zararlı olduğunu ve herkesin bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyorum. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.