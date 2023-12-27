Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle acilen ameliyata alındı

"BU KEZ HELALLİK İSTEDİ"

Gülüp eğlendiren neşe saçan Kobra Murat olarak bilinen Murat Divandiler bu kez helallik istedi. Kobra Murat "Hepinizden helallik istiyorum, hepinizden dualar istiyorum" dedi.

Kobra Murat aslında nedenini bilmiyordu ama bir süredir rahatsızdı. Bir süre önce 'iyi olacağım ben ama Belçika'ya gitmem gerek' dedi.