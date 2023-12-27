Kobra Murat, ölüm tehlikesiyle acilen ameliyata alındı
Kobra Murat, ölüm tehlikesi riskiyle alındığı ameliyat öncesi hayranlarından helallik istedi.
Şov dünyasının tanınmış ismi Kobra Murat, Belçika dönüşü uçakta fenalaşarak hastanenin yolunu tuttu. Bağırsağında patlak olduğu öğrenilen Kobra Murat, ameliyat olacağını söyleyerek sevenlerinden helallik istedi.
Ülkeye adımını atar atmaz soluğu hastanede aldı. Doktorlar durumu acil dedi ve ölüm tehlikesiyle Kobra Murat ameliyata alındı. İşte detaylar...
Kobra Murat hastanede ameliyatı beklerken açıklamalarda bulundu. Kobra Murat "Ameliyatım bayağı ağır geçecekmiş, doktorlar yüzüme söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat" dedi.
"BU KEZ HELALLİK İSTEDİ"
Gülüp eğlendiren neşe saçan Kobra Murat olarak bilinen Murat Divandiler bu kez helallik istedi. Kobra Murat "Hepinizden helallik istiyorum, hepinizden dualar istiyorum" dedi.
Kobra Murat aslında nedenini bilmiyordu ama bir süredir rahatsızdı. Bir süre önce 'iyi olacağım ben ama Belçika'ya gitmem gerek' dedi.
Belçika dönüşü uçakta fenalaştı
Kobra Murat. Kobra Murat "Belçika Gent'ten gelirken karın bölgemde uçaktayken ani bir patlama oldu." dedi.
Yakınları, Kobra Murat'ın kalın bağırsağında patlak/kaçak varmış oradan sızıntı yapıp bütün vücuduna enfeksiyon saçılmış diye açıklama yaptı.
BİR VİDEO İLE SEVENLERİNE SESLENDİ
Kobra Murat acilen ameliyata alınması gerekiyordu. O da ameliyat öncesi bir video ile seslendi sevenlerine; "Oynadık güldük, güzel günler gördük dualarınızla inşallah Allah devamını getirsin"
Kobra Murat'ın ameliyatı 4 saat sürecek. Aile yakınları ve sevenleri hastane bahçesinde merakla onun ameliyattan çıkmasını ve iyi haberlerini bekliyor.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Saatler süren ameliyat sonrası Kobra Murat yoğun bakıma alındı. Ailesine göre durumu iyiye gidiyor.