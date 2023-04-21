Kızının darp edildiğini doğrulayan Defne Samyeli'den yeni açıklamalar

DEFNE SAMYELİ'DEN YENİ AÇIKLAMA: AİLEMİZİ DERİNDEN SARSTI

Defne Samyeli, "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.