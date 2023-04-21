Kızının darp edildiğini doğrulayan Defne Samyeli'den yeni açıklamalar
Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darbedildiği yönündeki iddiaları doğrulamıştı. Samyeli, "Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Yasal süreç kızımın rızasına bağlı" diyerek konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu
Geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere yansıyan Defne Samyeli, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darbedildiği iddialarının sorulması üzerine sessizliğini bozmuş ve "Evet çıkan haberler doğru. Kızım darbedildi" demişti.
Defne Samyeli, daha sonra "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Haberler doğru diyeyim yeterli" şeklinde sözlerini sürdürmüştü. Samyeli, daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.
DEFNE SAMYELİ'DEN YENİ AÇIKLAMA: AİLEMİZİ DERİNDEN SARSTI
Defne Samyeli, "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ TOLERE EDİLEMEZ"
İki çocuk annesi Defne Samyeli, daha sonra "Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz" dedi.