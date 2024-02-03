Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sunun son sağlık durumunu rol arkadaşı açıkladı: 'Çok üzgünüz çok'

"Bir Demet Tiyatro", "Vavien" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi yapımlarla tanınan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. Ardından bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkan usta oyuncu hakkında Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold Film'den yazılı bir açıklama yapılmıştı.



