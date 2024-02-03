Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sunun son sağlık durumunu rol arkadaşı açıkladı: 'Çok üzgünüz çok'
Kızılcık Şerbeti dizisinin Apo'su Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tanrıöğen'in son sağlık durumunu rol arkadaşı Aliye Uzunatağ açıkladı.
Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizide "Abdullah" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmiş durumu izleyenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili, Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağ, açıklamalarda bulundu.
"Bir Demet Tiyatro", "Vavien" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi yapımlarla tanınan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. Ardından bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkan usta oyuncu hakkında Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold Film'den yazılı bir açıklama yapılmıştı.
GOLD FİLM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Açıklamada "Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.
KIZILCIK ŞERBETİ'NDEKİ ROL ARKADAŞI AÇIKLAMA YAPTI
Durumu stabil olan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Aliye Uzunatağ'dan açıklama geldi.
"SETTAR'IN GELİŞİNİ BEKLEYECEĞİZ, SENARYODA DEĞİŞİKLİK OLACAK"
Snob magazin'in haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağ, Tanrıöğen'in son durumu hakkında "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda... Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" ifadelerini kullandı.