Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen diziye dönüyor mu? Son durumu belli oldu

Ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen 61 yaşındaki oyuncunun bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi. Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha Kızılcık Şerbeti'nde olmayacağı kesinleşti. İleriki bölümler için de Settar Tanrıöğen’in doktorlarından alınacak bilgiye göre hareket edilecek.