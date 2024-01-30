Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su diziden ayrılıyor mu? Son sağlık durumu belli oldu

“Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20:45’de Acıbadem Taksim Hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanmıştır.