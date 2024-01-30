Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su diziden ayrılıyor mu? Son sağlık durumu belli oldu
Geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu paylaşıldı.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yıldız ismi olan Settar Tanrıöğen, sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi. Dizide Abdullah karakterine hayat veren oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirerek hastaneye gitmişti. Kızılcık Şerbeti Abdullah’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, konu hakkında açıklama geldi.
Show TV'nin reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Dizinin her bir karakteri ayrı seviliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakteriyle dikkat çeken Settar Tanrıöğen sevenlerini korkuttu.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmiş, ameliyata alınmıştı.
Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının sağlık durumu hakkında şu bilgileri vermişti:
“Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20:45’de Acıbadem Taksim Hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanmıştır.
Bu tanı üzerine Acıbadem Ataşehir Hastanemize sevk edilen hastamız, Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk liderliğindeki Girişimsel Nöro-Radyoloji ekibi ve anestezi uzmanı Doç. Dr. Nurcan Kızılcık tarafından işleme alınmış ve kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır.
Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen’in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir”
Ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
KIZILCIK ŞERBETI ABDULLAH DIZIDEN AYRILACAK MI?
Kızılcık Şerbeti’nin yapım şirketi Gold Film, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, Tanrıöğen’in bilincinin açık olduğu ve yoğun bakım sürecinin devam ettiğini belirtti.