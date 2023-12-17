Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan tepki: Siz artık haddinizi aştınız!

İlgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Müjde Uzman, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

Kızılcık Şerbeti
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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan tepki: Siz artık haddinizi aştınız! - Resim: 1

Dizinin son bölümünde Abdullah ile Alev tüm tepkilere rağmen beraber olma kararı aldı. Fakat bazı haber siteleri bu olayın sadece dizide olmadığını gerçekte de yaşandığını iddia etti.

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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan tepki: Siz artık haddinizi aştınız! - Resim: 2

O haberlere tepki Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'dan geldi. Uzman sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dizi aşkı gerçek oldu" söylemini "Siz artık haddinizi aştınız" diyerek tepki gösterdi

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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan tepki: Siz artık haddinizi aştınız! - Resim: 3

Uzman şu ifadeleri kullandı:

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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan tepki: Siz artık haddinizi aştınız! - Resim: 4

Siz artık haddinizi aştınız! Şu sayfaya derhal gerekeni yapalım hep beraber. Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızsınız be! Size inanıp durduk yere kendi evine oturan, işin gücünde insanların günahını alanlar var! Kendinize gelin!

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