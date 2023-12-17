Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan tepki: Siz artık haddinizi aştınız!
İlgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Müjde Uzman, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi
Dizinin son bölümünde Abdullah ile Alev tüm tepkilere rağmen beraber olma kararı aldı. Fakat bazı haber siteleri bu olayın sadece dizide olmadığını gerçekte de yaşandığını iddia etti.
O haberlere tepki Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'dan geldi. Uzman sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dizi aşkı gerçek oldu" söylemini "Siz artık haddinizi aştınız" diyerek tepki gösterdi
Uzman şu ifadeleri kullandı:
Siz artık haddinizi aştınız! Şu sayfaya derhal gerekeni yapalım hep beraber. Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızsınız be! Size inanıp durduk yere kendi evine oturan, işin gücünde insanların günahını alanlar var! Kendinize gelin!