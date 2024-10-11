Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Adres Değiştirdi! Oyuncunun Yeni Kanalı ATV Oldu

ATV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Holding dizisi Limon Yapım’ın yeni iddialı dizisi olarak dikkat çekiyor. Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği dizi Altınordu Holding insanlarının yaşadıkları entrikaları konu alacak. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu’ya Şebnem Hassanisoughi, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Macit Koper, Sadi Celil Cengiz, Ali İl ve Gün Koper’in başlıca rolleri paylaştığı dizinin kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCUSU ATV'YE GEÇTİ