Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Adres Değiştirdi! Oyuncunun Yeni Kanalı ATV Oldu
atv’nin geçen haftalarda ilk tanıtımını yayınladığı dizi olan Holding’in çekimleri Kaş’ta sualtı sahneleriyle başlarken Kızılcık Şerbeti oyuncusu da bu diziye dahil oldu.
ATV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Holding dizisi Limon Yapım’ın yeni iddialı dizisi olarak dikkat çekiyor. Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği dizi Altınordu Holding insanlarının yaşadıkları entrikaları konu alacak. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu’ya Şebnem Hassanisoughi, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Macit Koper, Sadi Celil Cengiz, Ali İl ve Gün Koper’in başlıca rolleri paylaştığı dizinin kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katıldı.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCUSU ATV'YE GEÇTİ
Geçen sezon Kızılcık Şerbeti’nde Ertuğrul karakteriyle seyirci karşısına çıkan Kayra Şenocak, Holding’in kadrosuna katıldı. Şenocak dizide Ceyda’nın (Öznur Serçeler) eşi Nesim’e hayat verecek.
YENİ OYUNCULAR KATILACAK
Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu’ya Şebnem Hassanisoughi, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Macit Koper, Sadi Celil Cengiz, Ali İl ve Gün Koper’in kadrosunda yer aldığı ATV dizisine kısa bir süre sonra yeni oyuncular da katılacak.