Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı
Geçtiğimiz sezona reytingleriyle damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finaliyle heyecanı dorukta bırakmıştı. Sevilen dizide flaş bir ayrılık yaşandı.
Geçtiğimiz sezona reytingleriyle damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finaliyle heyecanı dorukta bırakmıştı. Sevilen dizide flaş bir ayrılık yaşandı.
İddialara göre, Alev karakterine hayat veren oyuncu Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. Ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç, Feyza Civelek ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi bomba gibi bir sezon finali yapmıştı.
Kıvılcım ve Ömer'in kaza yapması, Doğa'nın Fatih'in ihanetini aileyle açıklaması sosyal medyada olay yaratmış, izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.