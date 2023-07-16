Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç, Feyza Civelek ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi bomba gibi bir sezon finali yapmıştı.