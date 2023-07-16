Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı

Geçtiğimiz sezona reytingleriyle damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finaliyle heyecanı dorukta bırakmıştı. Sevilen dizide flaş bir ayrılık yaşandı.

Kızılcık Şerbeti
Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı - Resim: 1

Geçtiğimiz sezona reytingleriyle damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finaliyle heyecanı dorukta bırakmıştı. Sevilen dizide flaş bir ayrılık yaşandı. 

1 8
Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı - Resim: 2

İddialara göre, Alev karakterine hayat veren oyuncu Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. Ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

2 8
Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı - Resim: 3

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç, Feyza Civelek ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi bomba gibi bir sezon finali yapmıştı. 

3 8
Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı - Resim: 4

Kıvılcım ve Ömer'in kaza yapması, Doğa'nın Fatih'in ihanetini aileyle açıklaması sosyal medyada olay yaratmış, izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

4 8