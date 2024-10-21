Kızıl Goncalar'da Şaşkına Çeviren Senaryo... Meryem'in Zor Kararı

Ancak bu yolda ona Meryem, Zeynep ve Birgül’ün yardımı gerekecektir. Meryem ise Levent’le kağıt üzerinde bir evlilik fikrini bile hazmedemeyen Mira’nın gönlünü kazanamazsa gerekirse hapse dönmeyi göze almıştır.

Hasna’nın Kevser yüzünden köşeye sıkıştırdığı Sadi Hüdayi, Cüneyd’in durumuyla ilgili gerçeği öğrenince onu Vahit’ten korumak için Levent’ten yardım ister ancak Cüneyd’in durumunu herkesten gizlemek zorundadır.