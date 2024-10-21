Kızıl Goncalar'da Şaşkına Çeviren Senaryo... Meryem'in Zor Kararı
NOW TV dizisi Kızıl Goncalar'da Meryem'in zor kararı...
Kızıl Goncalar dizisi yine oldukça heyecanlı bir bölümle ekranda. Yeni bölümüyle ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisinde Meryem'i zor bir karar bekliyor.
Dizidoktoru'nun haberine göre; Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar belli oldu. İşte detaylar.
Cüneyd, zihninin onu götürdüğü evinde Zeynep’le karşılaşırken Sadi’nin son anda bulduğu çözüm de Meryem’i Naim’in elinden kurtarmıştır. Bu sırada dergahta Melike’nin başına gelenler ortalığı ayağa kaldırırır. Levent, bu olay sonucunda kızların okumasına engel olan Vahid’i köşeye sıkıştırmak için bir fırsat yakalamıştır ancak Vahid hem bu tuzağı boşa çıkarmaya hem de Levent’i yerle bir etmeye kararlıdır.
Ancak bu yolda ona Meryem, Zeynep ve Birgül’ün yardımı gerekecektir. Meryem ise Levent’le kağıt üzerinde bir evlilik fikrini bile hazmedemeyen Mira’nın gönlünü kazanamazsa gerekirse hapse dönmeyi göze almıştır.
Hasna’nın Kevser yüzünden köşeye sıkıştırdığı Sadi Hüdayi, Cüneyd’in durumuyla ilgili gerçeği öğrenince onu Vahit’ten korumak için Levent’ten yardım ister ancak Cüneyd’in durumunu herkesten gizlemek zorundadır.
Levent, Cüneyd’i gizlice kendien getirmeye çalışırken Cüneyd ise her adımda karşısına çıkan geçmişi sebebiyle büyük bir tehlikenin ortasında kalır. Yaklaşan tehlikeden onu kurtarmak isteyen Zeynep çok zor bir kararın eşiğinde, Cüneyd’in kaderine yön vermek zorunda kalır. Kararı, yana yakıla gizemli kitabı arayan Vahid’in geleceğini de etkileyecektir. Mira ise tüm git-gellerine rağmen evliliği bir şartla onaylayacağını söyleyerek Meryem’i imkansız bir seçime zorlar.