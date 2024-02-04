Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyiyle paylaştığı poz gündem oldu: "Gen dağılımındaki adaletsizlik..."

Zaman zaman ailesiyle ilgili paylaşımlar yapan Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile karesini yayınlayarak "Kardeşlik" notunu yazdı. İki kardeşi gören birçok kullanıcı ise benzemediklerine dikkat çekerek "Bu nasıl bir gen aktarımı" yorumunu yaptı.