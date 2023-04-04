Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'öpüşme krizi' iddialarına yanıt
Başak Dizer’in Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahnesine rest çektiği iddia edilmişti. Kıvanç Tatlıtuğ’dan açıklama geldi.
Başak Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile öpüşmesinden rahatsız olarak resti çektiği iddiasına ilişkin açıklama geldi.
Açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberi kaale almıyoruz" dedi.
Kıvanç Tatlıtuğ ile partneri Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesinden rahatsız olan Dizer'in "Bir daha olursa ayrılım" diyerek rest çektiği iddia edilmişti.
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuyla ilgili özel açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" iddiayı yalanladı.