Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin oğlu Kurt Efe ilk defa görüntülendi
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe, önceki gün ilk defa görüntülendi. Kurt Efe'nin babasına benzerliği dikkat çekti.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in çocukları Kurt Efe, önceki gün ilk defa görüntülendi. Yalıkavak’ta alışveriş yapan çift, ilgi odağı oldu.
Efe’nin babasına benzerliği ise dikkat çekti.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre Tatlıtuğ Ailesi’nin yarın tekne tatiline başlayacağı ve Yunan adalarını dolaşacağı öğrenildi.
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile birlikte geçtiğimiz haftalarda İspanya kentlerinden Barcelona'ya uçtu.