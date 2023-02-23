Kısmetse Olur'un yeni yarışmacısı Rotinda'nın Wesley Sneijder'le fotoğrafları ortaya çıktı
7 yıl aradan sonra Youtube kanalıyla yayın hayatına dönen Kısmetse Olur evinde yeni yarışmacı Rotinda Kılıç hakkında sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. 18 yaşındaki Rotinda ile Wesley Sneijder'in Kuruçeşme'de 2022 yılında birlikte eğlendikleri iddia edildi.
Kısmetse Olur'dan Aybüke ve Tolga'nın diskalifiye edilmesinin ardından yeni gelin adayı olarak gelen Rotinda Kılıç güzelliğiyle sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyal medyada Yasmin Erbil'e çok benzetilen Rotinda ile ilgili ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
18 yaşında olan ve güzellik uzmanlığı için sertifika toplayan Rotinda Kılıç, geçtiğimiz sene Wesley Sneijder ile birlikte görüntülendiği iddia edildi.
Diyarbakırlı olan Rotinda'nın geçtiğimiz sene Wesley Sneijder ile Kuruçeşme'de eğlence çıkışı saat 05.00'te görüntülendiğini sosyal medyadaki dikkatli gözler fark etti.