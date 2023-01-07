Kısmetse Olur'un Cansel'i 'maddi durumu kötü' diye talibini yerden yere vurdu

Çeşitli sahneleriyle sosyal medyada gündem olan 'Kısmetse Olur' programında yine bir sahne sosyal medya gündeminde yerini aldı.

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Kısmetse Olur'un Cansel'i 'maddi durumu kötü' diye talibini yerden yere vurdu - Resim: 1

Programa katılan kişilerden Cansel, Oğulcan'ın en yakın arkadaşına mesaj attığını ve kendisini zengin olarak tanıttığını söyledi.

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Kısmetse Olur'un Cansel'i 'maddi durumu kötü' diye talibini yerden yere vurdu - Resim: 2

En yakın arkadaşının "Beni gel arabayla al" dediğini, Oğulcan'ın ise arabasının olmadığını söyleyen Cansel ayağa kalkıp çantasından araba anahtarını çıkardı. Akbil sesi çıkaran Cansel, Oğulcan'ın arabası olmamasını küçümsedi.

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Kısmetse Olur'un Cansel'i 'maddi durumu kötü' diye talibini yerden yere vurdu - Resim: 3

Kendini zengin gibi tanıtan Oğulcan’a ders vermek isteyen Cansel’in ifadeleri sınırı aşınca birçok kişiden yoğun tepki aldı.

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Kısmetse Olur'un Cansel'i 'maddi durumu kötü' diye talibini yerden yere vurdu - Resim: 4

Oğulcan'ın maddi durumuyla alay eden Cansel, zenginliği ile övündü.

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