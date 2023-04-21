Kısmetse Olur'da rejiden duyulan ses her şeyi açığa çıkardı
YouTube'da yayınlanan ve çok izlenen Kısmetse Olur Aşkın Gücü isimli programda Cansel ve Oğulcan'ın kavgası sırasında rejiden gelen sufle, kurgu söylentilerini güçlendirdi.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü isimli programın 112. bölümünde Cansel ve Sedat arasında çıkan tartışma Oğulcan'ı çıldırttı. Reji, stüdyoyu terk etmek isteyen Oğulcan'ın peşinden giden Cansel'e sufle verdi, sosyal medya çalkalandı.
Eski yarışmacılardan bazıları daha önce programın kurgu olduğunu iddia etmiş, bazı yarışmacılar ise bu iddianın popüler olmak isteyenlerin yalanı olduğunu söylemişti.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü isimli Youtube platformunda yayımlanan program her bölümüyle ilgiyle izlenirken, evdeki dengeler hızla değişiyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan 112. bölümde kurgu iddialarını güçlendiren bir olay yaşandı.
Gala bölümünde birkaç gündür araları gergin olan Sedat ve Cansel ikilisi tekrar tartıştı.