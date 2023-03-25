'Kısmetse Olur'da başlayan aşk bitti: Aybüke ve Tolga ayrıldı
Kısmetse Olur evinden ayrılarak dışarıda aşk yaşamaya başlayan Aybüke ve Tolga çiftinden sevenlerini şoke edecek haber geldi.
Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur programının iddialı çiftlerindendi. Evdeki sorunlar nedeniyle yarışmadan ayrılarak ilişkilerini dışarıda yaşamaya karar veren çift, sosyal medya pozlarıyla sık sık gündeme geliyordu.
Ancak şok edici bir gelişme yaşandı. Aybüke o gelişmeyi, 'Bu açıklamayı hak ettiğinizi düşünüyorum' ifadeleriyle duyurdu.
Aybüke Çangal sosyal medya hesabından ayrılık açıklaması yaptı.
Çangal, "Bu açıklamayı hak ettiğinizi düşünüyorum bir süredir olan beraberliğim karşılıklı saygı çerçevesinde bitmiştir. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" diye yazdı.