Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ hayatını anlattı: "Meydan dayağı yedim, kimse kurtarmadı"

Babasından da bahseden eski yarışmacı, "Babam çok sertti, annemin önüne çok atlardık, tuzluk yok diye babam masayı ters çeviren birisiydi. Babam gelince tetikte beklerdim. Çok korkardım, dolaba girerdim bazen... Dışarıdan mükemmel görünen bir aileydik ama misafire hoş geldin demedim diye dayak yerdim. Babam ben 19 yaşına kadar 'seni seviyorum' demedi. Ne zaman hastalandı o zaman anladı" dedi.