Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ hayatını anlattı: "Meydan dayağı yedim, kimse kurtarmadı"
Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu Kısmetse Olur’un olay yarışmacısı Yaren Dağ oldu. Dağ, hem özel hayatına hem de yarışmaya ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
YouTube'da yeniden yayımlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının popüler yarışmacılarından Yaren Dağ, Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk oldu. Yaren Dağ, "Parasız erkeği sadece annesi sever, demiştim. Pişmanım. İçimden farklı bir şey çıktı" dedi.
Açıklamalarda bulunan Dağ, parasız kalmanın ne demek olduğunu da bildiğini söyledi. Dağ,"İyi ki girdim der misin?" sorusuna "Demem, girmesem de olurdu ama pişman değilim" şeklinde yanıtladı.
Yaren Dağ, eski sevgilisine inat olsun diye de yarışmaya katıldığını itiraf edip, "Programdan sonra tekrar görüşmeye başladık, ilişkimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.
Babasından da bahseden eski yarışmacı, "Babam çok sertti, annemin önüne çok atlardık, tuzluk yok diye babam masayı ters çeviren birisiydi. Babam gelince tetikte beklerdim. Çok korkardım, dolaba girerdim bazen... Dışarıdan mükemmel görünen bir aileydik ama misafire hoş geldin demedim diye dayak yerdim. Babam ben 19 yaşına kadar 'seni seviyorum' demedi. Ne zaman hastalandı o zaman anladı" dedi.