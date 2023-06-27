Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı

İLİŞKİLERİNİ RAHAT YAŞAMAK İÇİN YARIŞMADAN AYRILDILAR

Yarışmada aşk yaşayan Cansel ve Oğulcan; daha özgür ve rahat ilişki yaşamak istedikleri, kısıtlandıkları ve sözleşmedeki maddeleri gerçekleştiremeyecekleri için ayrılan çift bir süre sonra dışarıda ayrıldı.