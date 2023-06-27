Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı

Kısmetse Olur yarışmasında Cansel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Oğulcan Yılmaz, ilişkisini bitirdikten sonra tatile çıktı. Yılmaz, fenomen Mika Can Raun ile yakınlaştığı iddia edildi.

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Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 1

YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasının iddialı isimlerinin başında gelen Oğulcan Yılmaz ile Cansel Ayanoğlu'nun aşkı yarışmadan çıktıktan sonra bitti.

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Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 2

Yarışmanın ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Oğulcan'ın cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren fenomen Mika Can Raun ile yakınlaştığı iddia edildi.

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Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 3

İLİŞKİLERİNİ RAHAT YAŞAMAK İÇİN YARIŞMADAN AYRILDILAR

Yarışmada aşk yaşayan Cansel ve Oğulcan; daha özgür ve rahat ilişki yaşamak istedikleri, kısıtlandıkları ve sözleşmedeki maddeleri gerçekleştiremeyecekleri için ayrılan çift bir süre sonra dışarıda ayrıldı. 

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Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı - Resim: 4

İlişkisini bitiren Oğulcan'ın kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

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