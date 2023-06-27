Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı
Kısmetse Olur yarışmasında Cansel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Oğulcan Yılmaz, ilişkisini bitirdikten sonra tatile çıktı. Yılmaz, fenomen Mika Can Raun ile yakınlaştığı iddia edildi.
YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasının iddialı isimlerinin başında gelen Oğulcan Yılmaz ile Cansel Ayanoğlu'nun aşkı yarışmadan çıktıktan sonra bitti.
Yarışmanın ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Oğulcan'ın cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren fenomen Mika Can Raun ile yakınlaştığı iddia edildi.
İLİŞKİLERİNİ RAHAT YAŞAMAK İÇİN YARIŞMADAN AYRILDILAR
Yarışmada aşk yaşayan Cansel ve Oğulcan; daha özgür ve rahat ilişki yaşamak istedikleri, kısıtlandıkları ve sözleşmedeki maddeleri gerçekleştiremeyecekleri için ayrılan çift bir süre sonra dışarıda ayrıldı.
İlişkisini bitiren Oğulcan'ın kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.