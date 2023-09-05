Kısmetse Olur yarışmacıları Nişantaşı'nda tekmeli yumruklu kavga etti!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla ünlenen yarışmacıların kavgası gündem oldu. Nişantaşı'ndan kavga etmek için sözleşen 4 isim bir kafede birbirine girdi.
Bir dönemin reyting rekorları kıran yarışma programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatıyla 5 yıl aradan sonra YouTube platformunda yeniden yayınlanmaya başlandı. Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'da entrika, kaos ve tartışmalar hiç bitmiyor.
Programın eski yarışmacıları Batuhan, Luca ve Oğulcan arasındaki büyük kavga sosyal medyayı salladı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavganın görüntüleri ise ortaya çıktı.
Öykü Serter'in sunumuyla 5 yıl aradan sonra YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün her bölümü olay oluyor. Yarışmacılar arasındaki tartışma ve kaos hiç bitmiyor.
Programda da birçok kez gerilen Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz, programın ardından da problemler yaşamaya devam etti. İkili TikTok canlı yayınlarında birbirlerine sık sık laf attı ve aralarındaki gerilim yükseldi.