Kısmetse Olur yarışmacıları Nişantaşı'nda tekmeli yumruklu kavga etti!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla ünlenen yarışmacıların kavgası gündem oldu. Nişantaşı'ndan kavga etmek için sözleşen 4 isim bir kafede birbirine girdi.

Kısmetse Olur
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Kısmetse Olur yarışmacıları Nişantaşı'nda tekmeli yumruklu kavga etti! - Resim: 1

Bir dönemin reyting rekorları kıran yarışma programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatıyla 5 yıl aradan sonra YouTube platformunda yeniden yayınlanmaya başlandı. Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'da entrika, kaos ve tartışmalar hiç bitmiyor.

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Kısmetse Olur yarışmacıları Nişantaşı'nda tekmeli yumruklu kavga etti! - Resim: 2

Programın eski yarışmacıları Batuhan, Luca ve Oğulcan arasındaki büyük kavga sosyal medyayı salladı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavganın görüntüleri ise ortaya çıktı.

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Kısmetse Olur yarışmacıları Nişantaşı'nda tekmeli yumruklu kavga etti! - Resim: 3

Öykü Serter'in sunumuyla 5 yıl aradan sonra YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün her bölümü olay oluyor. Yarışmacılar arasındaki tartışma ve kaos hiç bitmiyor.

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Kısmetse Olur yarışmacıları Nişantaşı'nda tekmeli yumruklu kavga etti! - Resim: 4

Programda da birçok kez gerilen Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz, programın ardından da problemler yaşamaya devam etti. İkili TikTok canlı yayınlarında birbirlerine sık sık laf attı ve aralarındaki gerilim yükseldi.

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