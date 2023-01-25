Kısmetse Olur Tolga'nın oynadığı dizi ortaya çıktı

İzleyiciler, yarışmacılar hakkında araştırmalar yapıyor. Bunlardan birisi ise Kısmetse Olur Tolga oldu. Meğer, Tolga Kandemir, daha önce herkesin bildiği dizide rol almış. İşte başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı dizi ve Kısmetse Olur Tolga hakkında merak edilenler...