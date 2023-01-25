Kısmetse Olur Tolga'nın oynadığı dizi ortaya çıktı
Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri olan Tolga Kandemir, geçtiğimiz sezon hemen hemen herkesin izlediği dizide rol almış.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programındaki damat adayı Tolga Kandemir, geçtiğimiz günler uygunsuz mesajlarıyla ifşa olmuştu. Haftanın altı günü yayınlanan program, yarışmacılarıyla gündem olmaya başladı.
İzleyiciler, yarışmacılar hakkında araştırmalar yapıyor. Bunlardan birisi ise Kısmetse Olur Tolga oldu. Meğer, Tolga Kandemir, daha önce herkesin bildiği dizide rol almış. İşte başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı dizi ve Kısmetse Olur Tolga hakkında merak edilenler...
KISMETSE OLUR TOLGA O DİZİDE...
Birçok film ve reklam afişinde yer alan Kısmetse Olur yarışmacısı Tolga Kandemir'in daha önce dizi oyunculuğu da yaptığı ortaya çıktı. Kandemir, Burcu Özberk'in başrolünde yer aldığı 42.bölümüyle final yapan Aşk Mantık İntikam dizisinde rol almış.
Tolga Kandemir, Ozan ve Esra karakterlerinin planladığı bir kampanyada yer almak için seçilen mankenlerden birisi olmuş.