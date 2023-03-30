Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter'in maaşı duyanları şaşkına çevirdi
Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatı ile 5 yıl aradan sonra YouTube platformu üzerinden yeniden yayınlanmaya başladı. Her bölümü olaylarla dolu programın sunucusu Serter'in aldığı maaş ise ortaya çıktı.
Ünlü sunucunun bu yarışmadan oldukça cüzi bir rakam aldığı iddia edildi...
Biri Bizi Gözetliyor, Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Rising Star gibi birçok fenomen programın sunucusu Öykü Serter şimdide yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur'u sunuyor.
Her bölümü olaylarla dolu programda Öykü Serter tarzı, güzelliği ve açıklamaları ile dikkat çekiyor. Her şeye müdahale etmesiyle de sık sık gündeme gelen Serter'in programdan aldığı maaş sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
47 yaşındaki tecrübeli sunucu Öykü Serter'in Kısmetse Olur'dan çok cüzi bir ücret aldığı iddiası gündem oldu.