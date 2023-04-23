Kısmetse Olur evinde deprem: Sevilen bir çift daha yarışmadan ayrıldı
Aybüke ve Tolga'nın ardından bir sevilen çiftin daha Kısmetse Olur evinden ayrıldığı ortaya çıktı. Gerekçeler konusunda ise dikkati çeken iddialar var. İşte konuşulanlar...
Fenomen yarışma Kısmetse Olur'da Aybüke ve Tolga'nın ardından bir sevilen çiftin daha yarışmadan ayrıldığı öğrenildi.
Yasin Özbek'in haberine göre, Cansel ve Oğulcan programdaki stres ve dayatmalara dayanamayarak soluğu havaalanında aldılar ve yüksek ihtimalle tatile gittiler.
İkili, yapımın "Evlenecekseniz sizi birinci yapacağız" vaadini kabul etmiş olsa da, önlerine konan zorlu şartları içeren sözleşmeyi kabul etmediler. Bu nedenle kendi istekleriyle programdan ayrıldılar.
Kısacası, Cansel Ayanoğlu ve Oğulcan Yılmaz'ın Kısmetse Olur programından ayrıldığına dair çeşitli iddialar bulunuyor.