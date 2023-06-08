Kısmetse Olur Cansel, Katarsis'e konuk oldu: 'O gün herkes bana çıplak görüntülerimi atıyordu...'
Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis’e katılan Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel bir süre önce ortaya çıkan çıplak görüntülerine de açıklık getirdi.
Bir dönemin fenomen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur şimdilerde Youtube'da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Cansel Ayanoğlu Katarsis programına katıldı.
2017 yılında final yapan Kısmetse Olur yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuştu. İnanılmaz bir hayran kitlesi elde eden yapım geçtiğimiz yıl Aralık ayında yeniden başladı.
Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü, kaldığı yerden devam ediyor.
Yeniden milyonlarca kişiyi kendisine bağlayan yapımda en dikkat çeken gelin adaylarından biri de Cansel Ayanoğlu oldu.