Kibariye, çocukken uğradığı istismarı anlattı: Cacığıma uyku ilacı atmış

"CACIĞIMA UYKU İLACI ATMIŞ"

Küçük yaşta peruk ve ağır makyajlar yapılarak sahneye çıkarılan Kibariye, "Kötü muameleye maruz kaldın mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kaldım, seneler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş, saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum. O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış. Zeyno Abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım, geldiler beni aldılar.