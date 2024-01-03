Kibariye, çocukken uğradığı istismarı anlattı: Cacığıma uyku ilacı atmış

Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı ve nasıl kurtarıldığını anlattı. Cacığına uyku ilacı atıldığını anlatan ünlü şarkıcı, istismara uğrarken bir kadın tarafından kurtarıldığını söyledi.

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Kibariye, çocukken uğradığı istismarı anlattı: Cacığıma uyku ilacı atmış - Resim: 1

Kibariye, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan şarkıcı 13 yaşında maruz bırakıldığı istismarı anlattı.

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Kibariye, çocukken uğradığı istismarı anlattı: Cacığıma uyku ilacı atmış - Resim: 2

"CACIĞIMA UYKU İLACI ATMIŞ"

Küçük yaşta peruk ve ağır makyajlar yapılarak sahneye çıkarılan Kibariye, "Kötü muameleye maruz kaldın mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kaldım, seneler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş, saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum. O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış. Zeyno Abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım, geldiler beni aldılar.

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Kibariye, çocukken uğradığı istismarı anlattı: Cacığıma uyku ilacı atmış - Resim: 3

O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez."

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Kibariye, çocukken uğradığı istismarı anlattı: Cacığıma uyku ilacı atmış - Resim: 4

BABASININ UYGULADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI

Babasından hiç sevgi görmediğini ve çok şiddet gördüğünü söyleyen Kibariye, "Annemi alıp göğsümün içinde saklayabilirim. O derece seviyorum. Kardeşlerimi de öyle. Ölmüş birinin arkasından bu kadar konuşulmaz günaha giriyorum ama babam beni çok dövdü.

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Kibariye, çocukken uğradığı istismarı anlattı: Cacığıma uyku ilacı atmış - Resim: 5

Kemerle sırtıma vururdu. Babamı da annemi de çok seviyorum. Dayaklardan dolayı aramıza soğukluk girdi. Çocuğuma hayatta vurmadım, bağırmadım. Çünkü ben çok çektim. Ben huzurlu ve mutlu değildim" ifadelerini kullandı.

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